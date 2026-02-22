В духовку лазанью больше не ставлю, готовлю на плите: результат впечатляет — вкус белее насыщенный

В духовку лазанью больше не ставлю, готовлю на плите! Результат, действительно, впечатляет — вкус белее насыщенный, поскольку паста варится сразу в мясном соусе.

Для приготовления понадобится: 250 г листов лазаньи (их не нужно предварительно отваривать), 400 г фарша, 500 мл томатного соуса, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 мл сливок, 200 г тертой моцареллы, 50 г пармезана, соль, перец, базилик

Рецепт: в глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок, добавьте фарш и жарьте до румяности. Влейте томатный соус, сливки, посолите, поперчите и добавьте базилик. Доведите до кипения и выложите сверху внахлест листы лазаньи, утапливая их в соус. Посыпьте сыром и повторите слои: соус, паста, сыр. Накройте крышкой и томите на медленном огне 15–20 минут. Снимите крышку, посыпьте пармезаном и дайте постоять 5 минут. Подавайте горячей, нарезав прямо на сковороде.

