21 января 2026 в 16:33

Готовлю чечевичную похлебку с беконом — суп, который насытит и согреет зимним вечером

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Настоящая похлебка не терпит спешки. Неспешное приготовление позволяет всем ингредиентам полностью раскрыть свой вкус и аромат, создавая тот самый глубокий, «объемный» вкус, который отличает домашнюю кухню от ресторанной.

250 г сухой чечевицы замачиваю в холодной воде на 2–2,5 часа. Затем перекладываю в кастрюлю с 2 л кипящего мясного бульона (или воды) и варю 40–50 минут до мягкости.

На сковороде с 30 мл растительного масла обжариваю 1 нарезанную луковицу и 1 болгарский перец кубиками. Добавляю 100 г нарезанного кубиками бекона и 1 ст. л. томатной пасты, обжариваю еще 3–4 минуты.

За 15–20 минут до конца варки добавляю в похлебку зажарку, 1 лавровый лист, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Подаю, посыпав рубленой кинзой, с дополнительными кусочками обжаренного бекона.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

