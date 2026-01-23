Приметы 23 января — Григорий-летоуказатель: предсказание погоды на полгода

Сегодня верующие вспоминают Григория, епископа Нисского. В его честь дату на Руси прозвали Григорий-летоуказатель. Как понятно из названия, это был один из самых важных дней для долгосрочного прогнозирования погоды. По состоянию природы на Григория определяли, какую погоду ждать летом — дождь или засуху?

Погодные приметы на Григория, 23 января

Наблюдения в этот день считались самыми верными для планирования сельскохозяйственных работ. А еще в этот день старались думать о хорошем урожае и планировать летние работы. Верили, что позитивные мысли на Григория помогают растениям лучше расти.

Иней на стогах — к сырому и холодному лету. А вот иней на деревьях и столбах — к холодному и позднему наступлению весны.

Если на Григория идет снег — лето будет умеренно дождливым; если стоит ясная погода — лето будет сухим и жарким.

Капели на Григория — к теплому и раннему лету. А еще если первая капель громко звенит — лето будет погожим, а урожай — добрым.

Ветер с юга 23 января предвещал лето с частыми грозами.

Высокое и ясное небо — к ранней весне.

Приметы о птицах и зверях 23 января

Птицы громко и много шумят — значит, скоро будет перемена погоды.

Ходим вокруг сена: что можно и нужно делать 23 января

Чтобы лето было урожайным, хозяева три раза обходили против часовой стрелки стог сена. В конце обряда полагалось взять немного сена и отнести его домой.

Считалось, что употребление мяса в этот день дает силы на всю оставшуюся зиму. Косточки от мяса полагалось закапывать в снег на огороде — для плодородия земли. Григорий-летоуказатель — идеальное время для планирования бюджета, посадок и будущих покупок.

Хозяева осматривали запасы зерна и овощей, чтобы понять, хватит ли их до нового урожая.

Считалось, что доброе дело, сделанное в этот день, вернется в двойном размере в период жатвы. Особенно важным было помочь соседям.

Никаких споров и хвастовства! Что нельзя делать 23 января

Выносить золу и мусор. Самый строгий запрет дня. Верили, что вместе с мусором и золой из печи можно вынести из дома счастье и удачу на целый год. Весь сор оставляли до следующего утра.

Хвастаться и гордиться. Как и на Гордеев день, излишняя похвальба 23 января могла привести к потере того, чем человек хвалится.

Сквернословить и ругаться. Считалось, что злые слова, сказанные в этот день, «замораживают» отношения между людьми на долгое время.

Поднимать потерянные вещи на дороге. На Григория опасались поднятых вещей, веря, что через них могут передаться чужие беды.

Мыть полы. Чтобы не «вымыть» из дома достаток, влажную уборку старались перенести на другой день.

