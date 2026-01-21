Корень здоровья: зачем вам нужен имбирь, как его выбрать и хранить

Имбирь — это корень тропического растения, который используют как пряность, лечебный продукт и ароматную добавку к напиткам и блюдам. Он отличается острым, слегка жгучим вкусом с лимонными нотами и хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными продуктами. Имбирь широко применяют в азиатской, индийской и европейской кухне. Его добавляют в чай, супы, соусы, мясные и овощные блюда, выпечку и маринады. Все, что нужно знать об этом целебном корне, читайте в нашей статье.

Как выбрать имбирь

Хороший имбирь легко узнать по внешнему виду и плотности. При покупке стоит обратить внимание на несколько признаков.

Корень должен быть твердым, упругим и тяжелым для своего размера. Кожица — гладкая, тонкая, без морщин, пятен и плесени. Цвет свежего имбиря — светло-бежевый или золотистый. Запах — яркий, пряный, без затхлости.

Слишком сухой, сморщенный или мягкий корень говорит о том, что имбирь долго хранили и он потерял часть вкуса и пользы.

Как хранить имбирь

Целый корень лучше хранить в холодильнике, в отделении для овощей, завернув в бумагу или положив в пакет с отверстиями. В таком виде он сохраняется до 2–3 недель.

Очищенный или нарезанный имбирь стоит хранить в герметичном контейнере. Его также можно заморозить целиком или кусочками — вкус и аромат при этом сохраняются.

Как готовить и использовать имбирь

Перед использованием имбирь очищают, кожуру можно просто соскрести ножом. Молодой корень можно не чистить полностью.

Свежий имбирь натирают, мелко рубят или нарезают ломтиками. Его добавляют в чай, морсы и лимонады, кладут в супы, соусы, маринады для мяса и рыбы. В выпечке и десертах имбирь хорошо сочетается с медом, яблоками, корицей и цитрусами.

Сушеный имбирь используют как специю. Он менее острый, но более концентрированный по аромату, поэтому его кладут в меньшем количестве.

Польза имбиря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польза и вред имбиря

Польза имбиря многогранна: от борьбы с тошнотой до снижения воспаления и поддержки иммунитета.

Вред проявляется в основном при злоупотреблении, наличии хронических заболеваний и несовместимости с лекарствами.

Главный принцип — умеренность. Начните с небольшого количества (1–2 тонких ломтика в чай).

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть хронические болезни (ЖКТ, сердце, диабет, гипертония) или вы принимаете любые препараты на регулярной основе.

