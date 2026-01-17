Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 16:05

Классика уютной выпечки: готовим домашнее имбирное печенье — рецепт с какао и мускатным орехом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Такой рецепт — отличный холст. В тесто можно добавить цедру апельсина, молотый кардамон или перец. Готовое остывшее печенье можно покрыть глазурью, расписать айсингом или просто посыпать сахарной пудрой.

В сотейнике соединяю 100 г меда, 100 г сахара и 100 г сливочного масла. Нагреваю на среднем огне, помешивая, пока ингредиенты полностью не растворятся и не образуют однородный сироп. Снимаю с огня. Добавляю 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. какао, 1/4 ч. л. мускатного ореха, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Интенсивно перемешиваю — смесь может слегка вспениться. Оставляю остывать примерно до 50 °C. Затем вбиваю 1 яйцо и снова хорошо перемешиваю. Постепенно, порциями, начинаю добавлять 350 г просеянной муки, замешивая сначала ложкой, а затем руками. В итоге получается мягкое, пластичное, немного липкое тесто. Скатываю его в шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник минимум на 1–2 часа. Охлажденное тесто раскатываю на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезаю печенье формочками. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 6–9 минут — печенье должно схватиться и слегка подрумяниться по краям. Даю полностью остыть на решетке.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

