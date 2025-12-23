Новый год-2026
Эту вкуснятину легко собрать из продуктов, которые закупите к Новому году: салат «Жозефина»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Жозефина» станет украшением любого застолья! Эту вкуснятину легко собрать из продуктов, которые закупаются к Новому году в каждой семье.

Вкус получается богатым и гармоничным: нежная курица, ароматные грибы, сочные помидоры, сливочные яйца и сыр создают идеальный ансамбль, который дополняет пикантная свежесть зеленого лука. Это блюдо гарантированно соберет восторженные отзывы и станет вашим новым любимым салатом.

Вам понадобится: 300 г куриного филе (отварить и нарезать кубиками), 300 г шампиньонов (нарезать пластинками и обжарить до золотистого цвета), 3 помидора (удалить семена, мякоть нарезать кубиками), 4 вареных яйца (нарезать кубиками), 150 г твердого сыра (натереть на крупной терке), пучок зеленого лука (мелко нарезать), майонез для заправки, соль и черный перец по вкусу. Все подготовленные ингредиенты сложите в большую салатницу. Добавьте майонез, специи, затем аккуратно, но тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно покрылись соусом. Дайте салату настояться в холодильнике 30–60 минут.

Ранее стало известно, как приготовить мимозу с кальмарами. Получается богатый вкус!

