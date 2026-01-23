Фаза Луны сегодня, 23 января 2026 года. Взвешиваем котиков, делаем детей

В 10:04 по московскому времени сегодня, 23 января, Луна начнет свой 6-й день во втором лунном цикле 2026 года. Энергии этого дня будут иметь влияние на нас в течение стандартных суток и еще 6 минут.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна сегодня переходит под управление рогатого Овна. А это значит, что в этот день вы можете добиться своего с помощью упрямства, присущего этому знаку зодиака. Луна сегодня находится в первой четверти растущей фазы.

Общие рекомендации для шестого лунного дня

Ожидается спокойный день, когда не стоит планировать ничего грандиозного. Хорошо пройдут различные встречи, как деловые, так и романтические. Можно строить и корректировать планы. Интересно, что в эти сутки успех ждет всех, кто занимается расследованием различных нарушений закона и преступлений.

Здоровье и красота

Сегодня следует особое внимание уделить здоровью органов дыхания. В случае появления симптомов ОРВИ обратитесь к врачу. День хорош для омолаживающих и уходовых процедур.

Бизнес и финансы

Различные переговоры и встречи пройдут очень результативно. Если вы планировали разговор с начальством или обращение с просьбой, лучше сделать это прямо сегодня. Любые финансовые операции пойдут успешно. Однако, если не хотите лишиться денег, не стоит сегодня давать в долг.

Свадьба и отношения

Очень хороший день для заключения брака и зачатия малыша. Свадебные мероприятия сегодня также пройдут очень весело и интересно.

Природа

Ждите клева и богатого улова. Садоводы могут провести инвентаризацию запасов удобрений, подкормок, расходных материалов на предстоящий сезон. Владельцам домашних животных стоит обратить внимание на вес своих подопечных и скорректировать рацион при необходимости.