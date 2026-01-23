Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Фаза Луны сегодня, 23 января 2026 года. Взвешиваем котиков, делаем детей

Фаза Луны сегодня, 23 января 2026 года. Взвешиваем котиков, делаем детей Фаза Луны сегодня, 23 января 2026 года. Взвешиваем котиков, делаем детей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 10:04 по московскому времени сегодня, 23 января, Луна начнет свой 6-й день во втором лунном цикле 2026 года. Энергии этого дня будут иметь влияние на нас в течение стандартных суток и еще 6 минут.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна сегодня переходит под управление рогатого Овна. А это значит, что в этот день вы можете добиться своего с помощью упрямства, присущего этому знаку зодиака. Луна сегодня находится в первой четверти растущей фазы.

Общие рекомендации для шестого лунного дня

Ожидается спокойный день, когда не стоит планировать ничего грандиозного. Хорошо пройдут различные встречи, как деловые, так и романтические. Можно строить и корректировать планы. Интересно, что в эти сутки успех ждет всех, кто занимается расследованием различных нарушений закона и преступлений.

Здоровье и красота

Сегодня следует особое внимание уделить здоровью органов дыхания. В случае появления симптомов ОРВИ обратитесь к врачу. День хорош для омолаживающих и уходовых процедур.

Бизнес и финансы

Различные переговоры и встречи пройдут очень результативно. Если вы планировали разговор с начальством или обращение с просьбой, лучше сделать это прямо сегодня. Любые финансовые операции пойдут успешно. Однако, если не хотите лишиться денег, не стоит сегодня давать в долг.

Свадьба и отношения

Очень хороший день для заключения брака и зачатия малыша. Свадебные мероприятия сегодня также пройдут очень весело и интересно.

Природа

Ждите клева и богатого улова. Садоводы могут провести инвентаризацию запасов удобрений, подкормок, расходных материалов на предстоящий сезон. Владельцам домашних животных стоит обратить внимание на вес своих подопечных и скорректировать рацион при необходимости.

