Назван орган, который наиболее беззащитен перед алкоголем

Пораженная алкоголем поджелудочная железа может стать причиной развития вторичного сахарного диабета, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, этот орган является наиболее беззащитным перед токсическим воздействием спиртного.

Поджелудочная железа — орган, который крайне уязвим к алкоголю. Здесь нет ферментов для его расщепления. Острый алкогольный панкреатит может развиться даже после однократного обильного возлияния. Этанол вызывает спазм сфинктера Одди (протока железы), повышает вязкость панкреатического сока. Ферменты, которые должны переваривать пищу в кишечнике, активируются в самой железе. Хронический панкреатит — это постоянное воспаление, которое ведет к фиброзу, потере функции. Железа перестает производить пищеварительные ферменты и инсулин, в связи с чем появляется риск развития вторичного сахарного диабета, — пояснила Кунаковская.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что дефицит жидкости в организме, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и хронический недосып негативно влияют на мочевыделительную систему и, в частности, на работу почек. Еще одним очевидным негативным фактором она назвала употребление наркотиков.