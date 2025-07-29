Кудрявцева, Канаева, Пелагея: как звезды страдали в браке с хоккеистами

У телеведущей Леры Кудрявцевой и ее мужа, бывшего хоккеиста Игоря Макарова, сейчас непростые времена. Звезда пожаловалась, что у супруга проблемы с алкоголем. С какими трудностями в браке с экс-хоккеистами столкнулись двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и певица Пелагея — в материале NEWS.ru.

Как экс-хоккеист Макаров познакомился с Кудрявцевой

Телеведущая познакомилась с Макаровым в ресторане. Тогда он выступал за СКА из Санкт-Петербурга. Макаров подошел к Кудрявцевой в момент, когда она сидела за столиком с подругами. По словам телеведущей, экс-хоккеист вел себя очень нагло, но Лере это понравилось. Кудрявцева сказала, что Игорь соблазнил ее в тот же вечер.

Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте (Макарову на тот момент было 25, Кудрявцевой — 40), у них начался роман. Лера отмечала, что Игорь красиво ухаживал и дарил дорогие подарки. В 2013 году они поженились.

В 2018-м телеведущая родила от Макарова дочь Машу. Девочка стала для Леры вторым ребенком. У Кудрявцевой есть сын Жан, которого она родила от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в 1990-м.

Когда начались проблемы в браке Кудрявцевой и Макарова

В 2022 году Макаров завершил спортивную карьеру. В разные годы он играл за «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В интервью YouTube-каналу «Начало» телеведущая заявляла, что муж «ищет себя». По ее словам, страсть ушла, остались быт, рутина и любовь.

Лера неоднократно называла супруга потрясающим отцом. Однако в 2024-м на странице Кудрявцевой в соцсетях появился пост, где телеведущая объявила, что ушла от Макарова.

Игорь Макаров, 2025 год Фото: Социальные сети

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Личное в публичное вынесла намеренно. И да, мой „намеренный“ пост был для того, чтобы спасти человека», — написала Кудрявцева.

В окружении телеведущей говорили, что Макаров пристрастился к алкоголю. Спустя время артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

С середины июля 2025 года Кудрявцева написала серию постов в Telegram-канале об алкоголизме Макарова. Она рассказала, что все это время пыталась помочь Игорю: возила его по реабилитационным центрам, нанимала лучших специалистов, кодировала, но ничего не помогало. Как добавила Лера, она не хочет, чтобы проблемы отца стали известны их дочери Маше.

«Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. <…> И этому нет конца. Еще немного — и спасать надо будет меня. <…> Я сдаюсь», — написала Кудрявцева, добавив, что сама стала «созависимой».

Лера отмечала, что не может больше терпеть и не знает, что делать. В Сети многие утешали ведущую и просили ее уйти от мужа. Макаров молчал две недели, но затем оставил публичное сообщение в соцсетях, адресованное Кудрявцевой.

«Уже просто успокойся и молчи. Достала», — написал экс-хоккеист.

28 июля Макаров на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обратился к обсуждающим его перепалку с женой пользователям. Экс-хоккеист заявил, что сам разберется в отношениях с супругой.

«Товарищи несчастные люди! Можно заняться вам своими делами? Мы разберемся как-то сами. Очень много убогих людей пишут разные комментарии и то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры… А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне», — написал Макаров.

Почему гимнастка Канаева развелась с хоккеистом Мусатовым

В 2012 году одна из самых титулованных гимнасток мира Евгения Канаева познакомилась с хоккеистом Игорем Мусатовым на приеме у травматолога. Тогда оба спортсмена залечивали травмы.

В 2013 году они поженились. На свадьбе присутствовало около 200 гостей. Свидетелем со стороны жениха стал экс-капитан казанского «Ак Барса» Алексей Морозов, а близкими подругами невесты были гимнастки Анастасия Близнюк, Ульяна Донскова, Анастасия Максимова, Анастасия Назаренко и Ксения Дудкина. Молодожены провели медовый месяц в Хорватии.

Евгения Канаева, 2023 год Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Мы с Женей отправились в Хорватию, где нас уже встречала Винер. Ирина Александровна сделала сказочный подарок. Она дала нам свою семейную яхту, и мы почти неделю плавали в Адриатическом море», — вспоминал Мусатов.

Игорь неоднократно попадал в пьяные скандалы. До знакомства с гимнасткой его дважды лишали водительских прав. В 2010 году хоккеист устроил драку в московском кафе, но избежал ареста, спрятавшись в туалете.

Спустя год «Мерседес» Мусатова на большой скорости уходил от преследовавших его машин ДПС и врезался в здание ресторана. В результате аварии никто не пострадал. Хоккеист, находившийся в нетрезвом состоянии, сидел на переднем пассажирском сиденье. Машиной управлял друг спортсмена, который скрылся с места происшествия. В 2011 году Мусатов избил водителя автобуса, который, по его мнению, неправильно припарковался.

Тем не менее друзья и коллеги супругов говорили, что Канаевой удалось обуздать буйный нрав Мусатова. По их словам, хоккеист стал спокойнее, более ответственным и нацеленным на спортивную карьеру.

В 2014 году у Мусатова и Канаевой родился сын Владимир. Вскоре карьера хоккеиста пошла на спад, он снова угодил в скандал. Спортсмен устроил дебош в одном из баров Москвы и отказался оплачивать счет на сумму 1700 рублей.

В 2018 году Мусатов стал фигурантом уголовного дела. По данным МВД России по Москве, спортсмен познакомился с предпринимателем Абеляном В. М., с которым обсуждал вложение средств в криптовалюту. Позднее хоккеист предложил продать бизнесмену 103 биткоина за 45 млн 320 тысяч рублей. Он хотел приобрести на эти деньги квартиру в центре Москвы. Сделка должна была пройти в офисе Мусатова.

Спортсмен не явился на встречу и прислал вместо себя мужчину, который представился его помощником. Как утверждал потерпевший, он передал незнакомцу деньги через операционную кассу, и тот покинул офис через потайной ход. Хоккеист все это время поддерживал с ним связь по телефону и обещал разобраться в ситуации, но так и не приехал. По словам бизнесмена, он пытался связаться с Мусатовым в течение нескольких месяцев, но безуспешно.

Хоккеист Игорь Мусатов, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой, во время избрания меры пресечения в Кузьминском районном суде, 2019 год Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Хоккеиста обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Мусатова объявили в федеральный розыск и задержали в 2019 году. Спортсмена приговорили к четырем годам колонии. Смягчающим обстоятельством стал несовершеннолетний сын. Подельник хоккеиста, который был его водителем, получил два года колонии и вышел по условно-досрочному освобождению (УДО).

Канаева и Мусатов развелись в 2018 году. Гимнастка не раскрывала подробностей семейной жизни.

«Я знаю очень много моментов, когда люди встречаются, у них все налаживается финансово, хотя раньше было плохо. Это все должно совпасть. И вообще любовь — это дар божий. Встретить своего человека — это дар. Я счастлива, что у меня есть сын, и я очень благодарна этому человеку (Мусатову. — NEWS.ru). Судьба меня свела с ним, и я благодарна за все хорошее. Все плохое я отпустила. У меня замечательный сын, я очень хотела ребенка. Для меня лучший мужчина — это мой сын», — говорила Канаева.

Почему Пелагея развелась с экс-хоккеистом Телегиным

Пелагея и экс-хоккеист Иван Телегин познакомились в 2015 году, оказавшись за одним столом в большой компании. Разница в возрасте певицы и спортсмена составляла пять лет. Оба признавались, что влюбились друг в друга с первого взгляда. До их встречи экс-хоккеист уже несколько лет жил в гражданском браке с Евгенией Ноур. Девушка работала в стриптиз-клубе. Ноур была беременна на момент знакомства Телегина с Пелагеей и родила сына после расставания с экс-хоккеистом. Певица заявила, что роман с Иваном начался уже после его разрыва с возлюбленной.

Телегин и Пелагея долго скрывали свои отношения. Сначала певицу стали замечать на матчах ЦСКА, за который тогда играл Иван. Потом спортсмена видели на съемках музыкального шоу.

В 2016 году Пелагея и Телегин поженились. Пара расписалась в Кутузовском загсе. На регистрации присутствовали только самые близкие. Свадьбу отмечали в ресторане Chester Ferry на Рублевке. В числе гостей были Кудрявцева с Макаровым, а также нападающий «Вашингтон Кэпиталз», лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин с тогда еще невестой Анастасией Шубской.

В 2017 году у Пелагеи и Телегина родилась дочь Таисия. В 2019-м экс-хоккеиста видели в компании владелицы турфирмы Марии Гончар. В 2020 году Пелагея сообщила о разводе с мужем. Вскоре Гончар стала женой Телегина.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.com

В 2021 году пара закончила раздел имущества. По решению суда Пелагея получила всю недвижимость спортсмена и 50% стоимости автомобиля Bentley Continental GT. Тогда Телегин подал апелляцию и попытался отсудить у артистки недвижимость в Москве, купленную на деньги ее мамы, а также часть гонораров. Суд повторно отказал хоккеисту.

В 2024 году Пелагея пожаловалась, что ее дочка готовилась вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. Офицер таможенной службы аэропорта Шереметьево сообщил, что ребенку запрещен выезд из страны. Девочка расплакалась.

«Папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось: поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом. Тася спрашивает: „Зачем? Зачем он это сделал?“ Ну как же, чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета в семь утра была снята с рейса», — написала Пелагея в соцсетях.

В декабре 2024 года Телегин снова запретил выезд дочери за рубеж. В конце мая 2025-го Пелагея добилась временной отмены ограничений.

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