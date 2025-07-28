Сожгли флаг, угрожали «Градами»: РФ побеждает на фоне протестов в Грузии

В Грузии прошли акции протеста против российских спортсменов на чемпионате мира по фехтованию. Активисты сожгли флаг РФ и взорвали петарды у гостиницы, где проживали атлеты. Кто является организатором провокаций, как на них отреагировали в России и какие результаты показали отечественные фехтовальщики — в материале NEWS.ru.

Что известно об акциях протеста против российских фехтовальщиков в Грузии

В ночь на 27 июля активисты, выступающие против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира в Тбилиси, взорвали петарды у гостиницы, где проживали спортсмены. В штабе сборной РФ сообщили, что инцидент произошел около пяти часов утра. Шум разбудил атлетов. Протестующие вышли на улицы Тбилиси с антироссийскими баннерами, флагами Грузии, Украины, США и Евросоюза, громкоговорителем, а также бросили две дымовые шашки.

Митинг продолжился днем. По информации «Матч ТВ», в акции протеста участвовало около 20–30 человек. Вместе с ними были фотограф и телегруппа с камерой. Демонстранты сожгли флаг РФ. На одном из баннеров была надпись: «Сегодня фейерверк, а завтра будут „Грады“» (реактивная система залпового огня. — NEWS.ru). Грузинская полиция не разгоняла протестующих.

Акция против российских фехтовальщиков продолжалась один час. Затем группа митингующих свернула баннеры. Все соревнования в рамках чемпионата мира не приостанавливались и шли по расписанию.

Как на акцию протеста против фехтовальщиков отреагировали в России

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал взрывы петард у гостиницы с российскими спортсменами дешевой акцией.

Ильгар Мамедов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к местным жителям никакого отношения не имеют. Это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу. Ненормальная ситуация, а потом еще эти пикеты перед залом и отелем. Но служба безопасности вместе с полицией работают. Об этом знали, к такому готовились. Все предотвратили, сейчас этого уже нет. Их уже отогнали — и от зала, и от отеля», — сказал Мамедов.

В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии назвали русофобией сожжение флага РФ у гостиницы в Тбилиси. В представительстве считают, что акция была направлена на подрыв престижа принимающей стороны и запугивание спортсменов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) должна отреагировать на антироссийские протесты.

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран. <…> Надеюсь, будет реакция Международной федерации фехтования, поскольку она тоже является определенным гарантом. Знаю, что грузинские правоохранительные органы заняли достаточно жесткую позицию по пресечению. Благодарю их за это, но, мое мнение, можно было еще жестче отнестись к нарушителям», — сказал Свищев.

Протесты в Тбилиси имеют политическую подоплеку, предположила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, инцидент с петардами у гостиницы, где разместились российские фехтовальщики, мог быть спланированной провокацией, направленной на ухудшение имиджа Грузии.

«Намекают, зачем вообще Грузия пустила россиян на соревнования. Наводит на всякие мысли, что из этого хотят в неприятном свете выставить Грузию, сказав, что это не украинские, а грузинские болельщики, их протесты», — сказала Журова.

По мнению депутата, реакция FIE на антироссийские протесты будет незначительной.

«Если есть понимание, что это сделали с Украины или при участии Киева и Запада, тогда они, наверное, как-то отреагируют. Пальчиком погрозят, письмо напишут. Вопрос — что дальше, как они должны реагировать? При этом всегда можно сказать: „Вы о чем вообще? У нас свадьба была, мы петарды запускали“», — сказала Журова.

Экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков заявил NEWS.ru, что против участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира выступает небольшая группа «фриков и маргиналов», а не вся Грузия.

«В этой стране на протяжении 30 лет проходят постоянные протесты, они постоянно бузят, им что-то не нравится. Они связывают все свои проблемы с Россией, только дай повод. Когда я был министром спорта РФ, в Грузию мы, к сожалению, никогда не ездили, потому что это всегда повод для протестов. Надеюсь, что когда-нибудь они придут в себя, одумаются и вспомнят о грузинском гостеприимстве. К счастью, это всего лишь небольшая группа людей, фриков и маргиналов, которые так о себе заявляют. Уверен, что это не позиция всей Грузии», — сказал Колобков.

Он отметил, что сборная России по фехтованию является одной из сильнейших в мире. Несмотря на все происходящее вокруг турнира, спортсмены прекрасно выступают.

Кто организовал антироссийские протесты на ЧМ по фехтованию в Грузии

Организаторами антироссийских протестов на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси являются местные провокаторы и русофобы, которые вредят своей стране, заявил NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. По его словам, эти люди ненавидят все русское, ведут себя омерзительно и не понимают, что спорт находится вне политики.

«Организаторы акций протеста — местные провокаторы-русофобы, которые вредят своей стране. Они ненавидят все русское, ведут себя омерзительно и не понимают, что спорт вне политики. Но правоохранительные органы адекватно отреагировали на эту провокацию. Результат налицо — представительница России завоевала золотую медаль, с чем мы ее поздравляем», — сказал Капанадзе.

Яна Егорян Фото: Tadashi MIYAMOTO/AFLO/Global Look Press

Как российские фехтовальщики выступают на ЧМ в Грузии

Российские фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Тбилиси в нейтральном статусе. Несмотря на протесты, 27 июля саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль. В финальном поединке она одержала победу над представительницей Польши Сюзанной Цеслар со счетом 15:11.

Егорян впервые взяла личное золото на чемпионате мира. Ранее фехтовальщица дважды становилась чемпионкой в командных соревнованиях. Спортсменка заявила, что посвящает победу России.

«Яна Егорян никуда не уходила. Я всегда была, есть и буду. Россия — это для вас», — сказала россиянка.

26 июля сборная России завоевала серебряные медали в командном турнире. В финале Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана уступили Франции со счетом 32:41.

25 июля неудачно выступили российские рапиристы. Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Владислав Мыльников уступили Южной Корее в 1/32 финала командного турнира со счетом 33:45. Мамедов назвал их выступление катастрофическим.

«Призеры Олимпийских игр за четыре года превратились в мальчиков для битья. Я очень сдержанно относился к этому, не предполагал, что мы поедем и всех победим. С нулевого рейтинга мы начинаем фехтовать с сильными командами, это впервые в нашей жизни. Обычно мы начинаем с высоких позиций. Чем раньше спортсмены вернутся в эту обойму, тем лучше. Да, будут получать, но рано или поздно справятся. Чем дальше мы будем оттягивать момент возвращения, тем дольше будем восстанавливаться», — сказал Мамедов.

28 июля российские рапиристки не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира, уступив сборной Украины со счетом 36:45.

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