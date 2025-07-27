Российская саблистка Егорян в третий раз стала чемпионкой мира

Российская саблистка Егорян в третий раз стала чемпионкой мира Саблистка Егорян одержала победу на ЧМ по фехтованию в Тбилиси

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE). В финальном поединке она одержала победу над представительницей Польши Сюзанной Цеслар со счетом 15:11.

31-летняя спортсменка впервые забрала личное золото на чемпионатах мира. Ранее Яна Егорян уже дважды становилась чемпионкой в командных соревнованиях.

Яна Егорян — обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр и шести титулов чемпионки Европы. В 2019 году она в последний раз участвовала в мировом первенстве, где стала лучшей в командном зачете.

Ранее сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали на чемпионате мира, который проходил в Тбилиси. В составе российской команды были Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана. В финале сборная России уступила сборной Франции со счетом 32:41.

До этого Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, не смогла пройти в третий раунд чемпионата мира по фехтованию. В поединке она проиграла украинке Юлии Бакастовой. Встреча завершилась со счетом 14:15 в пользу соперницы.