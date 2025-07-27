Слева направо: Зузанна Цесляр (Польша, серебро), Яна Егорян (Россия, золото) и Пань Цимяо (Китай, бронза) во время награждения победителей соревнований на саблях среди женщин на чемпионате мира по фехтованию

«Это для вас»: фехтовальщица Егорян высказалась о победе на ЧМ Фехтовальщица Яна Егорян посвятила победу на чемпионате мира России

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, передает Sport24. После триумфа спортсменка заявила, что свою победу она посвящает России.

Яна Егорян только начинает возвращаться, она будет еще сильнее? Яна Егорян никуда не уходила. Яна Егорян всегда была, есть и будет. Россия — это для вас, — высказалась спортсменка.

В финальном поединке российская саблистка обыграла польскую спортсменку Зузанну Цесляр, завершив встречу со счетом 15:11. Эта победа на чемпионатах мира стала для Егорян третьей в карьере. Она брала золото в 2015 и 2019 годах. Кроме того, на счету россиянки две медали, которые она завоевала на Олимпийских играх в 2016 году.

Ранее украинская фехтовальщица Влада Харькова отказалась подниматься на пьедестал почета вместе с россиянином Кириллом Бородачевым, выступающим в нейтральном статусе. Спортсменка, завоевавшая золото, сфотографировалась с призерами женских соревнований, но покинула площадку во время общего снимка с победителями мужского турнира на рапирах.