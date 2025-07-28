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28 июля 2025 в 11:15

В Госдуме раскрыли нюанс протестов в Грузии из-за российских фехтовальщиц

Журова: протесты в Грузии из-за фехтовальщиц из России могут быть политическими

Фото: Nicholas Muller/Global Look Press

Протесты в Тбилиси из-за российских фехтовальщиц могут иметь политическую подоплеку, выразила мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, инцидент с петардами у гостиницы, где разместились российские спортсмены, мог быть спланированной провокацией, направленной на ухудшение имиджа Грузии.

Мне кажется, взрыв петарды у гостиницы спортсменов из РФ в Тбилиси произошел не случайно, чтобы Грузию в плохом ключе подсветить в контексте с Россией. Я, может, конечно, придумываю сейчас, но таких акций нет в других странах. Почему это сделали в Грузии? Намекают, зачем вообще Грузия пустила россиян на соревнования? Наводит на всякие мысли, что из этого хотят в неприятном свете выставить Грузию, сказав, что это же не украинские болельщики, это грузинские болельщики, это их протесты, — высказалась Журова.

Депутат подчеркнула, что подобные действия являются административным нарушением и требуют расследования со стороны грузинских правоохранительных органов. Она также выразила сожаление, что болельщики, устроившие провокацию, не подумали о других участниках соревнований и местных жителях.

В любой стране взрыв петарды ночью — это административное нарушение. Поэтому инцидент около гостиницы со спортсменами из РФ — это вопрос для правоохранительных органов Грузии. Разбираться с этим нужно. Но то, что болельщики, к сожалению, не думают в такой момент о других спортсменах из других стран, о людях, живущих в Тбилиси, это плохо. У них есть какая-то своя самоцель: провокационная или политическая. Тут уже никакие человеческие и другие принципы не работают. Чисто политика. Как это еще назовешь? Такие акции, я считаю, совершенно неприемлемы в спорте, — резюмировала Журова.

Ранее сообщалось, что неизвестные ночью взорвали петарды у гостиницы в Тбилиси, где проживают российские фехтовальщики, участвующие в чемпионате мира. В штабе команды из РФ отметили, что охрана не пресекает антироссийские провокации.

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