Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 13:11

Россиянки вылетели с ЧМ по фехтованию на рапирах

Российские рапиристки проиграли сборной Украины на чемпионате мира

Фото: Tadashi MIYAMOTO/Global Look Press

Российские рапиристки не смогли выйти в четвертьфинала чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, сообщает портал «Чемпионат». Россиянки проиграли сборной Украины со счетом 36:45.

В составе команды — Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова, Анна Соловьева. Они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. По последним данным, российские спортсмены с одной золотой и двумя серебряными медалями занимают второе место в медальном зачете.

Участие российских спортсменов на чемпионате мира сопровождается скандалом. Сначала неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими с фехтовальщиками. Позже демонстранты там сожгли российский флаг под окнами спортсменок. Кроме того, у Дворца спорта была замечена группа с антироссийскими плакатами.

Как считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев, Международная федерация фехтования (FIE) должна отреагировать на антироссийские акции на ЧМ в Тбилиси. По его словам, речь идет об ущемлении прав граждан РФ. Вместе с этим он поблагодарил грузинские правоохранительные органы за «достаточно жесткую» позицию по пресечению правонарушения.

фехтование
Тбилиси
Россия
Украина
рапиристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Армении создадут новую политическую силу
Лавров связал желание ЕС убивать русских с ослаблением вакцины от нацизма
Фигурантам дела о краже у Чубайса запросили большие сроки
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Таиланд раскрыл количество жертв конфликта с Камбоджей
Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.