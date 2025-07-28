Россиянки вылетели с ЧМ по фехтованию на рапирах Российские рапиристки проиграли сборной Украины на чемпионате мира

Российские рапиристки не смогли выйти в четвертьфинала чемпионата мира по фехтованию в Тбилиси, сообщает портал «Чемпионат». Россиянки проиграли сборной Украины со счетом 36:45.

В составе команды — Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова, Анна Соловьева. Они выступали на соревнованиях в нейтральном статусе. По последним данным, российские спортсмены с одной золотой и двумя серебряными медалями занимают второе место в медальном зачете.

Участие российских спортсменов на чемпионате мира сопровождается скандалом. Сначала неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими с фехтовальщиками. Позже демонстранты там сожгли российский флаг под окнами спортсменок. Кроме того, у Дворца спорта была замечена группа с антироссийскими плакатами.

Как считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев, Международная федерация фехтования (FIE) должна отреагировать на антироссийские акции на ЧМ в Тбилиси. По его словам, речь идет об ущемлении прав граждан РФ. Вместе с этим он поблагодарил грузинские правоохранительные органы за «достаточно жесткую» позицию по пресечению правонарушения.