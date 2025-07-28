«Украинский след»: Свищев об антироссийских акциях на ЧМ в Тбилиси

«Украинский след»: Свищев об антироссийских акциях на ЧМ в Тбилиси Свищев призвал FIE отреагировать на скандал на ЧМ по фехтованию

Международная федерация фехтования (FIE) должна отреагировать на скандал на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, которые приводит РИА Новости, группа людей организовала антироссийский митинг возле Олимпийского дворца и под окнами гостиницы, где проживали российские спортсменки.

Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран <…>. Надеюсь, будет реакция Международной федерации фехтования, поскольку она тоже является определенным гарантом, — подчеркнул Свищев.

Вместе с этим он поблагодарил грузинские правоохранительные органы, поскольку те заняли «достаточно жесткую» позицию по пресечению правонарушения. Депутат подчеркнул, что речь идет об ущемлении прав граждан РФ.

Ранее в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими спортсменами. Позже демонстранты там сожгли российский флаг. Кроме того, у Дворца спорта была замечена группа с антироссийскими плакатами.