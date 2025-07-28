«Мир рухнул»: российская рапиристка о поражении от украинок на ЧМ

«Мир рухнул»: российская рапиристка о поражении от украинок на ЧМ Рапиристка Мартемьянова заявила, что мир рухнул после поражения на ЧМ

Российская рапиристка Марта Мартемьянова эмоционально отреагировала на неудачный исход для своей команды в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, признавшись, что ее мир рухнул, передает «Матч ТВ». Спортсменка пообещала обговорить причины поражения украинским соперницам. Соревнования проходят в Тбилиси.

Мы еще обговорим причины, но сейчас… знаете, как будто мир рухнул перед глазами, — поделилась спортсменка.

Женская сборная России по рапире завершила свое выступление на мировом первенстве, проиграв украинкам. Матч, состоявшийся в понедельник, завершился со счетом 45:36 в пользу команды соперниц россиянок.

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой начиная с марта 2025 года. Они выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что команда россиянок не смогла пройти в четвертьфинала ЧМ по фехтованию в Грузии. РФ представляли Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова и Анна Соловьева.