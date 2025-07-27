Мамедов назвал нелюдями протестующих против российских фехтовальщиков Глава ФФР Мамедов раскритиковал протесты против спортсменов из России в Тбилиси

Угрозы у гостиницы с российскими фехтовальщиками — это «дешевая акция», заявил глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. Он назвал протестующих нелюдями, передает ТАСС.

Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют <...>, это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу, — прокомментировал Мамедов.

Ранее в эфире телеканала «ТВ Пирвели» были показаны кадры с акции, на которых активисты неправительственных организаций Грузии подожгли флаг Российской Федерации рядом с гостиницей, где остановились спортсмены. Представители российского дипломатического ведомства расценили эти действия как провокацию, направленную на разжигание радикальных настроений и дискредитацию чемпионата.

В ночь на 26 июля в районе гостиницы, где проживали российские фехтовальщики, участвующие в чемпионате мира, были слышны звуки взрывов. Охрана не предпринимала никаких действий для предотвращения антироссийских провокаций. На следующий день группа людей устроила мини-пикет у Дворца спорта, держа в руках провокационные плакаты.