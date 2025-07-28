Названы организаторы антироссийских протестов на ЧМ по фехтованию в Грузии

Организаторами антироссийских протестов на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси являются местные провокаторы и русофобы, которые вредят собственной стране, заявил NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. По его словам, эти люди ненавидят все русское, ведут себя омерзительно и не понимают, что спорт находится вне политики.

Организаторы — местные провокаторы-русофобы, которые на самом деле вредят своей стране. Они ненавидят все русское, ведут себя омерзительно и не понимают, что спорт вне политики. Но правоохранительные органы на эту провокацию отреагировали адекватно, и результат налицо: представительница России, как и ранее представитель Грузии, завоевала золотую медаль, с чем мы ее и поздравляем, — сказал Капанадзе.

Ранее в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими с фехтовальщиками. Позже демонстранты там сожгли российский флаг. Кроме того, у Дворца спорта была замечена группа с антироссийскими плакатами. Экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков заявил NEWS.ru, что протестует небольшая группа «фриков и маргиналов», а не вся Грузия.