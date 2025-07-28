Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 12:06

Названы организаторы антироссийских протестов на ЧМ по фехтованию в Грузии

Политолог Капанадзе: протесты против РФ на ЧМ организовали местные провокаторы

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Организаторами антироссийских протестов на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси являются местные провокаторы и русофобы, которые вредят собственной стране, заявил NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. По его словам, эти люди ненавидят все русское, ведут себя омерзительно и не понимают, что спорт находится вне политики.

Организаторы — местные провокаторы-русофобы, которые на самом деле вредят своей стране. Они ненавидят все русское, ведут себя омерзительно и не понимают, что спорт вне политики. Но правоохранительные органы на эту провокацию отреагировали адекватно, и результат налицо: представительница России, как и ранее представитель Грузии, завоевала золотую медаль, с чем мы ее и поздравляем, — сказал Капанадзе.

Ранее в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими с фехтовальщиками. Позже демонстранты там сожгли российский флаг. Кроме того, у Дворца спорта была замечена группа с антироссийскими плакатами. Экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков заявил NEWS.ru, что протестует небольшая группа «фриков и маргиналов», а не вся Грузия.

фехтование
русофобы
Грузия
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Армении создадут новую политическую силу
Лавров связал желание ЕС убивать русских с ослаблением вакцины от нацизма
Фигурантам дела о краже у Чубайса запросили большие сроки
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Таиланд раскрыл количество жертв конфликта с Камбоджей
Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.