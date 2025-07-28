Журова предсказала реакцию на протесты в Грузии из-за фехтовальщиц из РФ Журова: реакция федерации фехтования на протесты в Грузии будет незначительной

Реакция Международной федерации фехтования (FIE) на скандал на чемпионате мира в Тбилиси будет незначительной, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, от организации можно ожидать официального письма.

Как может повести себя Международная федерация фехтования после инцидента в Тбилиси? Если есть понимание, что это сделали из-за Украины или при участии Киева и Запада, то тогда они, наверное, как-то отреагируют. Пальчиком погрозят, письмо напишут. Вопрос — что дальше, как они должны реагировать? При этом всегда можно сказать: «Вы о чем вообще? У нас свадьба была, мы петарды запускали», — сказала Журова.

Ранее в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими спортсменами. По данным штаба команды, охрана не пресекает антироссийские провокации. Позже там демонстранты сожгли российский флаг. В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии заявили, что акция была направлена на подрыв престижа принимающей стороны и запугивание спортсменов.