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28 июля 2025 в 11:16

Журова предсказала реакцию на протесты в Грузии из-за фехтовальщиц из РФ

Журова: реакция федерации фехтования на протесты в Грузии будет незначительной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реакция Международной федерации фехтования (FIE) на скандал на чемпионате мира в Тбилиси будет незначительной, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, от организации можно ожидать официального письма.

Как может повести себя Международная федерация фехтования после инцидента в Тбилиси? Если есть понимание, что это сделали из-за Украины или при участии Киева и Запада, то тогда они, наверное, как-то отреагируют. Пальчиком погрозят, письмо напишут. Вопрос — что дальше, как они должны реагировать? При этом всегда можно сказать: «Вы о чем вообще? У нас свадьба была, мы петарды запускали», — сказала Журова.

Ранее в Тбилиси неизвестные взорвали петарды у гостиницы с российскими спортсменами. По данным штаба команды, охрана не пресекает антироссийские провокации. Позже там демонстранты сожгли российский флаг. В секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии заявили, что акция была направлена на подрыв престижа принимающей стороны и запугивание спортсменов.

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