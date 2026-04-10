Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии

Жительница американского штата Алабама узнала о наличии онкологического заболевания четвертой стадии после дорожно-транспортного происшествия, сообщает People. Несмотря на диагноз, она решила не отменять запланированную свадебную церемонию.

ДТП произошло, когда автомобиль, в котором находилась 31-летняя женщина, стоял на светофоре. Пострадавшую госпитализировали, после чего провели компьютерную томографию. Обследование выявило множественные новообразования, о наличии которых пациентка не подозревала. В дальнейшем был установлен диагноз — саркома из фолликулярных дендритных клеток, редкая форма онкологического заболевания, обычно затрагивающая лимфатические узлы.

Несмотря на выявленное заболевание, регистрация брака состоялась на следующий день. По словам женщины, на протяжении длительного времени у нее наблюдались болевые ощущения и другие симптомы, которые она связывала с ранее диагностированным аутоиммунным заболеванием.

