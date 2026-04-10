Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 11:48

Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница американского штата Алабама узнала о наличии онкологического заболевания четвертой стадии после дорожно-транспортного происшествия, сообщает People. Несмотря на диагноз, она решила не отменять запланированную свадебную церемонию.

ДТП произошло, когда автомобиль, в котором находилась 31-летняя женщина, стоял на светофоре. Пострадавшую госпитализировали, после чего провели компьютерную томографию. Обследование выявило множественные новообразования, о наличии которых пациентка не подозревала. В дальнейшем был установлен диагноз — саркома из фолликулярных дендритных клеток, редкая форма онкологического заболевания, обычно затрагивающая лимфатические узлы.

Несмотря на выявленное заболевание, регистрация брака состоялась на следующий день. По словам женщины, на протяжении длительного времени у нее наблюдались болевые ощущения и другие симптомы, которые она связывала с ранее диагностированным аутоиммунным заболеванием.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина пришел поздравить свою девушку с днем рождения, но в итоге ранил возлюбленную ножом. Чтобы замести следы, он попытался инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку. Нападение произошло в ЖК «Лайнер» на Ходынке.

США
Алабама
ДТП
рак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невозможно подобрать слова»: Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.