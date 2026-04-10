Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 19:35

Ребенку потребовалась пересадка кожи после удаления родинки

Девочка из Березовского столкнулась с некрозом тканей после удаления родинки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Девочка из Березовского уже несколько месяцев проходит лечение в платной клинике после того, как в конце 2025 года ей удалили невус Ядассона, пишет «КП-Екатеринбург». Как сообщает издание, во время операции был задет лицевой нерв. В результате у 14-летней девочки частично нарушилась мимика, а также начался некроз тканей. Теперь ей предстоят две операции, включая пересадку кожи.

Мама пациентки рассказала, что невус был с рождения, однако в подростковом возрасте он начал изменяться. Новообразование порекомендовали удалить, чтобы снизить риск его перерождения в злокачественную опухоль. Женщина нашла частную клинику в Санкт-Петербурге, где проводятся подобные операции. После этого семья начала копить деньги и собирать необходимый пакет документов.

В итоге операция длилась два с половиной часа, хотя изначально речь шла об одном часе. По словам родительницы, Есения проснулась и ей пришлось добавлять наркоз.

Я была в шоке. Невус у Еси был на теменной области, а во время операции зачем-то зашли на лобно-височную область, — рассказала мать подростка.

Через 10 дней на повторном приеме хирург из Люберец заявил о необходимости срочной операции, однако оформлять это документально отказался. К тому моменту Нина уже знала, что пересадка кожи обойдется минимум в 1,5 млн рублей.

Регионы
Свердловская область
врачебные ошибки
родинки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.