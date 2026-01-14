Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:46

Христиане и мусульмане оказались под ударом из-за ненависти в Индии

Al Jazeera: в Индии на 97% увеличилось число нападений на христиан и мусульман

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индии значительно увеличилось количество нападений на христиан и мусульман, сообщает Al Jazeera. За 2025 год было зафиксировано 1318 случаев проявления ненависти. Это на 97% больше, чем в 2023 году.

Так, 24 декабря в городе Райпур радикальные группировки устроили погром в торговом центре. Они разрушили рождественские украшения и сорвали праздничные мероприятия. Полиция возбудила дело против 30–40 человек, но задержаны были лишь шестеро. Их вскоре отпустили под залог. Освобожденных встретили торжественным шествием.

Эксперты отмечают, что резкий рост проявлений ненависти связан с усилением риторики индуистского большинства и активностью партийных группировок. Также этому способствует распространение теорий заговора о якобы насильственном обращении в христианство. По данным доклада, такая риторика создает атмосферу страха среди христиан и мусульман и ведет к принятию дискриминационных законов в ряде штатов Индии.

Ранее сообщалось, что христианство остается самой многочисленной религией в мире, насчитывая 2,3 млрд последователей. Это составляет 28,8% мирового населения. При этом самой быстрорастущей религиозной группой являются мусульмане. Их численность увеличилась на 346,8 млн человек, что больше, чем общий прирост всех других конфессий. Параллельно растет и доля нерелигиозных людей, которая уже достигла четверти от всего населения планеты.

Индия
религии
мусульмане
христиане
