Военные США вынудили два судна сменить курс в Ормузском проливе CENTCOM: США перенаправили два судна у Ормузского пролива

Военно-морские силы США с момента возобновления блокады иранских портов принудительно изменили курс двух коммерческих судов в Ормузском проливе, утверждает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM). По данным военных, перенаправление судов произошло в течение 17 часов после начала операции.

С момента возобновления военно-морской блокады иранских портов 17 часов назад вооруженные силы США перенаправили два коммерческих судна, пытавшихся пройти через нее, — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что существуют «отличные альтернативы» Ормузскому проливу для доставки нефти на мировые рынки. По его словам, для иранских судов проход остается закрытым как на вход, так и на выход. По мнению главы Белого дома, эти меры позволят компенсировать возможные перебои с поставками углеводородов и снизить зависимость от нестабильного региона. Трамп не уточнил, какие именно проекты имеются в виду, но подчеркнул, что альтернативы уже дают результаты.

До этого американский президент передавал, что военные Соединенных Штатов продолжат наносить удары по Ирану вплоть до его личного распоряжения о прекращении огня. С 8 июля Вашингтон провел несколько серий атак на иранские объекты, что вызвало ответные действия со стороны Тегерана.