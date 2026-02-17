ДТП на скользкой трассе унесло жизни пяти человек Пять человек погибли в лобовом ДТП под Кызылом

Пять человек погибли в ДТП на 22-м километре автодороги «Кызыл — Эрзин» под Кызылом в Республике Тыва, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва. Известно, что столкновение транспортных средств было лобовым.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли 5 человек. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, — сказано в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, участниками аварии стали два легковых автомобиля. В ведомстве подтвердили гибель пяти человек, еще один пострадал. На месте происшествия работают медики скорой помощи и сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.

