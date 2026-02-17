Админа Telegram-чата из Краснодара задержали за шпионаж ФСБ задержала администратора Telegram-чата из Краснодара за шпионаж на Киев

Жителя Краснодара задержали по подозрению в сборе и передаче сведений об участниках СВО спецслужбам Украины, передает пресс-служба управления ФСБ России по региону. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, он был администратором чата в Telegram, в котором состояли представители Киева. Мужчина публиковал там персональные данные военнослужащих Минобороны РФ.

ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1985 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству, — сказано в сообщении.

Ранее источники, близкие к ситуации, сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России.

До этого в Ярославле вынесли обвинительный приговор по делу о государственной измене в отношении местного жителя. Его признали виновным в передаче сведений о критически важных украинских объектах и приговорили к 14 годам заключения. Фигурант установил контакт с украинскими спецслужбами через Telegram и по их заданию собирал разведывательную информацию о стратегических объектах на территории региона.