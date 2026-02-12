Названы главные модификации ТОС-3 «Дракон»

Дальность полета боеприпасов новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» была увеличена до 15–18 километров, что в несколько раз превосходит показатели предыдущих версий, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, инженеры также серьезно доработали ходовую часть и компоновку системы.

В ТОС-3 я бы отметил увеличенную дальность полета боеприпасов. По тем сведениям, которые были приданы огласке, это 15–18 километров. Для сравнения, раньше было от трех до пяти километров. То есть это серьезное увеличение дальности. Сами системы находятся на гусеничном ходу, а это улучшенная проходимость, особенно в условиях бездорожья данные шасси намного выгоднее, — пояснил Марочко.

Как отметил эксперт, помимо этого было сокращено количество направляющих, что сделало установку легче и маневреннее. Еще одним важным шагом, по его словам, стало насыщение машины современной электроникой.

Также в ТОС-3 снижено количество направляющих, что облегчило систему. Это влияет на маневренность и проходимость. Стало намного больше электроники, в том числе средств радиоэлектронной борьбы против тех же FPV-дронов. Намного лучше стала координация по нанесению удара. В онлайн режиме наши военнослужащие могут контролировать, куда наносят огневое поражение, — резюмировал Марочко.

Ранее издание Interia сообщило, что российские военные применили в зоне специальной военной операции ТОС-3 «Дракон», новейшую тяжелую огнеметную систему. По словам польских журналистов, факт появления этой модернизированной установки на линии боевого соприкосновения стал крайне неблагоприятным сигналом для украинских подразделений. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.