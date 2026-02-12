Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:19

В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании

РБК: в Москве задержали экс-главу FESCO Андрея Северилова

Андрей Северилов Андрей Северилов Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и транспортно-логистической отрасли сообщило, что в Москве задержали бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента компании Бориса Иванова. Согласно публикации агентства, их обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По словам собеседников агентства, Северилова задержали 11 февраля. Как отмечает источник, следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих фигурантов под стражу на два месяца.

FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Она специализируется на интермодальных перевозках, управляет портами и железнодорожными активами.

Ранее экс-главу ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия А. арестовали по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. По версии следствия, фигуранты организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам. Преступления совершались в период с 2021 по 2024 год.

