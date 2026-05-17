17 мая 2026 в 13:30

Просто залейте курицу кипятком, и навсегда забудете про майонез: хрустящая корочка покорит всех

Фото: D-NEWS.ru
Курица в кипятке — это простой способ приготовить сочные голени с идеально запеченной кожицей без майонеза и соусов.

Секрет в том, что перед запеканием курицу ошпаривают кипятком: это помогает вытопиться подкожному жиру, благодаря чему кожа становится тонкой, как пергамент, и хрустит, как чипсы. При этом мясо остается нежным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 68 куриных голеней или окороков, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Разогрейте духовку до 200°C. Курицу вымойте, обсушите. Выложите голени в форму или на противень кожей вверх. Залейте крутым кипятком так, чтобы вода покрыла курицу. Оставьте на 1015 минут. Слейте воду. Натрите курицу солью, перцем, паприкой и чесноком. Запекайте в разогретой духовке 4045 минут до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить курицу в кипятке и заметила, что хрустящая кожица получается, даже если готовить голени или бедра в газовой духовке, где отсутствует режим конвекции.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку в йогурте — так филе останется нежным даже на второй день.

Проверено редакцией
