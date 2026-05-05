Добавляю йогурт к куриной грудке — и в духовку: так филе остается нежным даже на второй день

Куриная грудка с йогуртом — это нежное, сочное и полезное блюдо для быстрого обеда или ужина. Йогурт делает филе мягким и тающим во рту даже на второй день, а яйцо и специи придают начинке пикантность. С помидорами и сырной корочкой — просто объедение.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 200 г натурального йогурта, 1 яйцо, 1 помидор, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими квадратиками, выложите в форму для запекания. В миске смешайте йогурт, яйцо, соль, перец, паприку и чеснок. Залейте курицу йогуртовой смесью. Сверху выложите кружочки помидора. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

