День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 20:15

Добавляю йогурт к куриной грудке — и в духовку: так филе остается нежным даже на второй день

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриная грудка с йогуртом — это нежное, сочное и полезное блюдо для быстрого обеда или ужина. Йогурт делает филе мягким и тающим во рту даже на второй день, а яйцо и специи придают начинке пикантность. С помидорами и сырной корочкой — просто объедение.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 200 г натурального йогурта, 1 яйцо, 1 помидор, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими квадратиками, выложите в форму для запекания. В миске смешайте йогурт, яйцо, соль, перец, паприку и чеснок. Залейте курицу йогуртовой смесью. Сверху выложите кружочки помидора. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить из куриной грудки рулетики с сыром.

Проверено редакцией
Читайте также
Виниловую пластинку с песнями Лещенко выпустили ко Дню Победы
Общество
Виниловую пластинку с песнями Лещенко выпустили ко Дню Победы
В России оценили идею ввести единый цвет для машин такси
Общество
В России оценили идею ввести единый цвет для машин такси
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Общество
Все делают манты и штрули, я нашла рулеты по-швабски — с мясом, черносливом и пряностями
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Общество
Объединяю слоеное тесто с творогом — и в духовку: через 20 минут подаю домашние ватрушки
Вместо ежиков с рисом готовлю гречаники с фаршем: горячее два в одном — тут и мясо, и гарнир
Общество
Вместо ежиков с рисом готовлю гречаники с фаршем: горячее два в одном — тут и мясо, и гарнир
Общество
рецепты
ужины
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.