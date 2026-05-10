Все, как люблю — сложили и в духовку. Красная рыба под рисом в майонезной шапке — моя палочка-выручалочка

Это гениально простой рецепт рыбной запеканки для тех, кто любит вкусную и полезную рыбу, но не хочет возиться с котлетами или стейками. Никакой панировки, никакой обжарки — просто выложил слоями и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, ароматная красная рыба в нежном майонезно-лимонном маринаде, слой рассыпчатого риса, пропитанного рыбным соком, и румяная майонезная корочка сверху. Рыба тает во рту, рис становится кремообразным и невероятно вкусным.

Эта запеканка готовится сама, пока вы занимаетесь своими делами. Идеально подходит для семейного ужина, когда хочется чего-то сытного, но без долгой возни у плиты. Подавать можно с овощным салатом или просто так.

Для приготовления вам понадобится: 500-700 г красной рыбы (горбуша, кета, форель), 1 луковица, 2 ст. ложки лимонного сока, 3-4 ст. ложки майонеза, соль и черный перец по вкусу, 300 г риса, 600 мл воды для варки риса, дополнительно 100 мл воды для противня. Рыбу нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте. В миске смешайте рыбу, лук, соль, перец, лимонный сок и 2-3 ст. ложки майонеза. Оставьте на 15-20 минут.

Рис отварите до готовности в подсоленной воде, откиньте на дуршлаг. Противень смажьте маслом. Выложите рыбу с луком и маринадом, сверху распределите рис, разровняйте. Смажьте верх 1-2 ст. ложками майонеза. Аккуратно влейте 100 мл воды по краю противня. Запекайте при 200°C 25-30 минут до румяной корочки. Дайте постоять в выключенной духовке 5-10 минут. Подавайте.

