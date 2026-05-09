Кладу капусту, картошку и мясо в горшочки — и в духовку: ленивый борщ готовит себя сам

Этот рецепт выручает, когда хочется настоящего домашнего борща, но без долгой возни у плиты. Все максимально просто: овощи нарезаю, раскладываю по горшочкам, заливаю бульоном — и духовка дальше делает все сама.
В итоге получается густой ароматный и очень насыщенный борщ с мягким мясом и томлеными овощами. А вкус у такого варианта даже глубже, чем у обычного.
Ингредиенты: мясо — 500–600 г, картофель — 4 шт., капуста — 300 г, свекла — 2 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., чеснок — 2-3 зубчика, лавровый лист — 2 шт., соль, перец — по вкусу, бульон или вода — около 1,5 л.
Мясо режу небольшими кусочками, картофель — кубиками, капусту шинкую, свеклу и морковь натираю на крупной терке, лук нарезаю полукольцами.
В горшочки раскладываю мясо, затем картофель, капусту, лук, морковь и свеклу. Добавляю немного томатной пасты, чеснок, соль, перец и лавровый лист.
Заливаю горячим бульоном или водой почти доверху. Накрываю крышками и отправляю в духовку примерно на 1,5–2 часа при 180 градусах.
Пока борщ томится, овощи становятся очень мягкими, мясо — нежным, а бульон приобретает насыщенный вкус и красивый рубиновый цвет.
Подавать рекомендуем со сметаной и свежей зеленью.
