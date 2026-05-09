День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 15:02

Кладу капусту, картошку и мясо в горшочки — и в духовку: ленивый борщ готовит себя сам

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт выручает, когда хочется настоящего домашнего борща, но без долгой возни у плиты. Все максимально просто: овощи нарезаю, раскладываю по горшочкам, заливаю бульоном — и духовка дальше делает все сама.

В итоге получается густой ароматный и очень насыщенный борщ с мягким мясом и томлеными овощами. А вкус у такого варианта даже глубже, чем у обычного.

Ингредиенты: мясо — 500–600 г, картофель — 4 шт., капуста — 300 г, свекла — 2 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., чеснок — 2-3 зубчика, лавровый лист — 2 шт., соль, перец — по вкусу, бульон или вода — около 1,5 л.

Мясо режу небольшими кусочками, картофель — кубиками, капусту шинкую, свеклу и морковь натираю на крупной терке, лук нарезаю полукольцами.

В горшочки раскладываю мясо, затем картофель, капусту, лук, морковь и свеклу. Добавляю немного томатной пасты, чеснок, соль, перец и лавровый лист.

Заливаю горячим бульоном или водой почти доверху. Накрываю крышками и отправляю в духовку примерно на 1,5–2 часа при 180 градусах.

Пока борщ томится, овощи становятся очень мягкими, мясо — нежным, а бульон приобретает насыщенный вкус и красивый рубиновый цвет.

Подавать рекомендуем со сметаной и свежей зеленью.

Ранее мы готовили картофельный салат. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.

Проверено редакцией
Читайте также
Разминаю капусту с яйцом и мукой — через 15 минут на сковороде пышные драники. Хоть со сметаной, хоть с рыбкой
Общество
Разминаю капусту с яйцом и мукой — через 15 минут на сковороде пышные драники. Хоть со сметаной, хоть с рыбкой
На лук кладу отбивные, сверху картошку и сыр: свинина в духовке — получается ужин, который просят повторять
Общество
На лук кладу отбивные, сверху картошку и сыр: свинина в духовке — получается ужин, который просят повторять
Шампуры в сторону! Вместо шашлыка готовлю на мангале сочный стейк — простой рецепт для пикника
Общество
Шампуры в сторону! Вместо шашлыка готовлю на мангале сочный стейк — простой рецепт для пикника
Минтай теперь готовлю только так: вместо кляра — нежная сливочная заливка. Вкуснота из бюджетной рыбки и простых продуктов
Общество
Минтай теперь готовлю только так: вместо кляра — нежная сливочная заливка. Вкуснота из бюджетной рыбки и простых продуктов
Когда не хочу суп на долгом бульоне: банка фасоли и бекон — шикарный суп за 15 минут
Общество
Когда не хочу суп на долгом бульоне: банка фасоли и бекон — шикарный суп за 15 минут
капуста
картошка
мясо
простой рецепт
борщ
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, что было написано в послании от Зеленского
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.