Мария Аронова ответила на слухи о своем здоровье Актриса Аронова заявила, что чувствует себя хорошо

Народная артистка России Мария Аронова заявила в беседе с РИА Новости, что ее самочувствие в полном порядке. Так актриса прокомментировала появившиеся ранее в Сети сообщения о якобы проблемах со здоровьем.

Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью, — сказала Аронова журналистам.

Отмечается, что свое отличное самочувствие артистка продемонстрировала работой на сцене. В тот же вечер, в понедельник, 26 января, она вышла в спектакле «Мадемуазель Нитуш» в Театре Вахтангова, где играла одну из ключевых ролей. Постановка длилась почти четыре часа.

Ранее директор артистки Наталья Дмитрюкова заявила NEWS.ru, что информация о проблемах со здоровьем Ароновой является недостоверной. Так она прокомментировала слухи о предполагаемом воспалении пищевода и стеатогепатите. Дмитрюкова также отмечала, что у актрисы запланированы спектакли.

