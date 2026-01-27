Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:37

Мария Аронова ответила на слухи о своем здоровье

Актриса Аронова заявила, что чувствует себя хорошо

Мария Аронова Мария Аронова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народная артистка России Мария Аронова заявила в беседе с РИА Новости, что ее самочувствие в полном порядке. Так актриса прокомментировала появившиеся ранее в Сети сообщения о якобы проблемах со здоровьем.

Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью, — сказала Аронова журналистам.

Отмечается, что свое отличное самочувствие артистка продемонстрировала работой на сцене. В тот же вечер, в понедельник, 26 января, она вышла в спектакле «Мадемуазель Нитуш» в Театре Вахтангова, где играла одну из ключевых ролей. Постановка длилась почти четыре часа.

Ранее директор артистки Наталья Дмитрюкова заявила NEWS.ru, что информация о проблемах со здоровьем Ароновой является недостоверной. Так она прокомментировала слухи о предполагаемом воспалении пищевода и стеатогепатите. Дмитрюкова также отмечала, что у актрисы запланированы спектакли.

Прежде дочь народной артистки России Маргариты Тереховой Анна поделилась новостями о состоянии матери, которая уже много лет борется с болезнью Альцгеймера. По ее словам, актриса находится под постоянным наблюдением врачей и ее состояние соответствует прогрессированию заболевания.

Россия
Мария Аронова
здоровье
актеры
