Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:00

ФТС обнародовала порядок ввоза товаров на нужды СВО

Фото: t.me/customs_rf

Федеральная таможенная служба опубликовала информацию о порядке таможенного оформления товаров, предназначенных для нужд Специальной военной операции. В службе подчеркнули, что для ускорения и упрощения выпуска этих грузов налажено постоянное взаимодействие с Минобороны РФ. Вопросы оперативного оформления товаров находятся на личном контроле руководства ФТС.

В ведомстве напомнили, что по вопросам, связанным с организацией и осуществлением таких поставок, граждане и организации могут обращаться по многоканальному круглосуточному телефону: +7 (495) 498-34-78. Сообщения о проблемах, возникших при ввозе и оформлении данных товаров, служба рекомендовала направлять обращение в свой специальный чат-бот в мессенджере. Сообщается, что модераторы канала предоставляют быструю обратную связь для оперативного разрешения возникающих вопросов.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что российская сторона уже начала подготовку соответствующих отправлений. В посылки будут включены письма от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену. Гуманитарная инициатива направлена на поддержание связи между военнопленными и их семьями.

таможня
товары
СВО
ФТС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 октября
В Киеве прозвучал взрыв
Земфира отказалась ехать в Армению после вирусного видео с Пашиняном
В Госдуме заступились за Роднину после ее слов о пенсиях
В ЕС сочли «не очень приятной» новость о поездке Путина в Будапешт
Стало известно о пожарной обстановке в Московской области
На Западе раскрыли, когда Украина может получить кредит за счет активов РФ
Названа вероятная цель мощной ночной атаки на порт Одессы
Более 600 дилерских центров закрылись в России за девять месяцев 2025 года
Стало известно, что пообещали напавшему на жену бизнесмена Шевырева
Школьник получил перелом руки после конфликта с учителем
Родственник «наказал» девушку после неудачной «проверки на целомудрие»
Экс-директор оценила возможность кражи из российского музея
Почему экономия на инженерных сетях оборачивается миллионами потерь
Как выбрать обручальные кольца: все о металлах и формах
ФТС обнародовала порядок ввоза товаров на нужды СВО
Армия России добралась до наемников из ЮАР
В Европе жестко прошлись по тем, кто переписывает итоги Второй мировой
«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР
Житель Башкирии лишился прав из-за терапии кумысом
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.