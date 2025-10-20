ФТС обнародовала порядок ввоза товаров на нужды СВО

Федеральная таможенная служба опубликовала информацию о порядке таможенного оформления товаров, предназначенных для нужд Специальной военной операции. В службе подчеркнули, что для ускорения и упрощения выпуска этих грузов налажено постоянное взаимодействие с Минобороны РФ. Вопросы оперативного оформления товаров находятся на личном контроле руководства ФТС.

В ведомстве напомнили, что по вопросам, связанным с организацией и осуществлением таких поставок, граждане и организации могут обращаться по многоканальному круглосуточному телефону: +7 (495) 498-34-78. Сообщения о проблемах, возникших при ввозе и оформлении данных товаров, служба рекомендовала направлять обращение в свой специальный чат-бот в мессенджере. Сообщается, что модераторы канала предоставляют быструю обратную связь для оперативного разрешения возникающих вопросов.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменяются посылками для военнопленных. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что российская сторона уже начала подготовку соответствующих отправлений. В посылки будут включены письма от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену. Гуманитарная инициатива направлена на поддержание связи между военнопленными и их семьями.