11 октября 2025 в 17:57

Мемуары Столтенберга раскрыли конфликт политика с Меркель

Меркель разочаровалась в Столтенберге из-за решений в пользу США

Йенс Столтенберг и Ангела Меркель Йенс Столтенберг и Ангела Меркель Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель была разочарована действиями бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга — об этом стало известно из его мемуаров «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны». Как отмечается в книге, Меркель считала, что Столтенберг слишком ориентировался на интересы США, передает РБК.

Я так разочарована, Йенс. Вы просто заняли позицию в интересах американцев. США не могут определять все за НАТО, — говорила Меркель.

В 2016 году канцлер Германии Ангела Меркель хотела, чтобы заместителем генсека НАТО стал немецкий дипломат Мартин Эрдман. Однако на этот пост назначили американку Роуз Геттемюллер. Через несколько недель после ее назначения в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором присутствовал Столтенберг. Тогда Меркель не кивнула ему в ответ на приветствие.

Ранее Столтенберг рассказал, что бывший глава США Джо Байден в частном разговоре во время саммита Альянса в Вильнюсе охарактеризовал украинского президента Владимира Зеленского как «занозу в заднице». По словам автора мемуаров, это высказывание прозвучало на фоне разногласий по итоговой декларации саммита.

