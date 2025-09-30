Никита Михалков отреагировал на слова Пугачевой о его здоровье Михалков пожаловался на боли в спине в ответ на слова Пугачевой о его здоровье

Режиссер Никита Михалков пожаловался на боли в спине в ответ на слова певицы Аллы Пугачевой, которая привлекла внимание к его здоровью фразой «Никитушка, не болей», передает издание Gorod48. Как отметили журналисты, он сделал вид, что не совсем понимает, о чем идет речь.

Какие проблемы [со здоровьем]? Спина болит — это правда, — поделился Михалков.

Издание отмечает, что Михалков принял участие в пресс-конференции после показа своего спектакля «12» в Академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого. Мероприятие состоялось на следующий день после театральной постановки, представленной липецкой публике. Появление режиссера с тростью, говорится в материале, также вызвало обеспокоенность относительно его здоровья.

