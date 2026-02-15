Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР Нечаев: у Германии запросили разъяснения по внесению ЛНР и ДНР в терорганизации

Российское посольство в Германии запросило разъяснения у немецкой стороны после того, как Генпрокуратура ФРГ причислила Донецкую и Луганскую Народные Республики к «террористическим организациям», заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, дипломаты также потребовали обеспечить их доступ к россиянину, которого задержали в Германии за сбор гуманитарной помощи для Донбасса.

В этой истории вызывает возмущение не только линия на фактическую криминализацию в ФРГ гуманитарных поставок в Донбасс, но и квалификация генпрокуратурой ФРГ российских регионов в качестве «зарубежных террористических объединений». Это нелепое, абсолютно неприемлемое и юридически ничтожное определение. Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счет, — подчеркнул Нечаев.

Ранее посол сообщал, что власти Германии призывают своих граждан готовиться к конфронтации с Россией. По его мнению, это безумная затея, которую Берлин рассматривает на фоне близкого поражения украинских войск. По словам главы дипмиссии, воинственные заявления некоторых немецких политиков вызывают обеспокоенность. Он подчеркнул, что, судя по их риторике, они утратили иммунитет к подобным идеям.