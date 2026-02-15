Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 07:39

Спасатели объявили экстренное предупреждение на Курилах

МЧС России: на Курилах действует экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение моря — высота волн может достигать четырех метров и более, информирует ГУ МЧС по Сахалинской области. Экстренное предупреждение действует с 15 февраля до утра понедельника.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом, — отмечает пресс-служба регионального главка.

Спасатели призывают жителей и туристов держаться подальше от воды, соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями. По данным сахалинского управления Росгидромета, сильное волнение прогнозируется днем в воскресенье и сохранится до утра следующего дня.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявляли в Москве и Московской области из-за надвигающегося снегопада. Предупреждение действовало с 09:00 12 февраля до 09:00 13 февраля по московскому времени. В системе штормовых оповещений желтый цвет означает средний уровень опасности погодных явлений.

До этого сообщалось об экстремальной погоде в Санкт-Петербурге. Температура опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.

