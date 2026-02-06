Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыто, когда в Санкт-Петербурге будет холоднее всего

Синоптик Ильин: ночь на 14 февраля будет самой холодной в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На будущей неделе в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 февраля похолодает до минус 20 градусов, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, днем в воскресенье, 15 февраля, температура значительно вырастет, но может пойти снег.

Ночью с пятницы на субботу, с 13 по 14 февраля, в Северной столице столбики термометров опустятся до минус 18–20, осадки не ожидаются. Днем и в ночь на воскресенье, 15 февраля, — от минус 10 до минус 15 градусов. К утру температура вырастет до минус 6–8 градусов. Ожидается снег, — сообщил Ильин.

По его словам, с 9 по 12 февраля в Петербурге ночью прогнозируется от минус 8 до минус 12 градусов, а днем — от минус 5 до минус 9.

9 февраля ожидается небольшой снег, на следующий день он усилится до умеренного, — заключил Ильин.

Ранее синоптик спрогнозировал снегопады, штормовые ветра и гололед в центре страны. На Урале и в регионах Сибири ожидается от минус 10 до минус 20 градусов. В Москве же в конце месяца ожидается сильное похолодание.

Степанида Королева
С. Королева
