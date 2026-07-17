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17 июля 2026 в 10:28

Мирные жители погибли при ударах США по Ирану

Не менее восьми мирных жителей погибли в иранской провинции Хормозган

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В результате авиаударов США в провинции Хормозган на юге Ирана погибли по меньшей мере восемь мирных граждан, сообщает агентство Tasnim. Американские военные самолеты атаковали несколько объектов в этой провинции, а также запустили три ракеты по наблюдательной вышке в порту города Чабахар, который находится в провинции Систан и Белуджистан.

Конфликт обострился 8 июля, когда Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, провели серию авиаударов по иранской территории. В заявлении американских военных говорилось, что это ответ на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о приостановке перемирия с Ираном. В ответ на это Тегеран начал атаковать американские объекты на Ближнем Востоке, расположенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

Ранее МИД Исламской Республики заявил, что США нарушили дипломатические нормы, возобновив военные действия против Ирана, несмотря на меморандум о прекращении огня. В ведомстве также отметили, что Штаты атаковали ряд невоенных объектов во время морской блокады, совершив таким образом военные преступления.

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