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17 июля 2026 в 11:29

ФСБ показала кадры задержания продавца авиаподшипников для «Мотор Сич»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ФСБ опубликовала видео с задержанием россиянина, который пытался продать авиационные подшипники украинскому предприятию «Мотор Сич». На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока оперативные сотрудники надевают на него наручники.

Затем был продемонстрирован багажник автомобиля задержанного, в котором лежали деньги и крупные мешки. Внутри мешков сотрудники спецслужб обнаружили коробки с авиаподшипниками, которые злоумышленник планировал доставить предприятию. Мужчину обвинили в госизмене.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 13 годам лишения свободы за попытку вывезти запчасти для боевых вертолетов Ми и самолетов Су и МиГ. Также ему назначен штраф в 1 млн рублей. В ФСБ уточнили, что украинская сторона пытается получить российские авиационные комплектующие из-за нехватки ремонтных мощностей.

До этого в Крыму задержали местного жителя, который поддерживал ВСУ и призывал к уничтожению российских военных. Уточняется, что 44-летний мужчина придерживался националистических взглядов. Он хранил в гараже украинскую символику, флаги и шевроны США.

Общество
Россия
ФСБ
Мотор Сич
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