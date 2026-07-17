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17 июля 2026 в 11:25

В Москве состоится Форум «Женщины нового времени»

Фото: Пресс-служба форума «Женщины нового времени»
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Форум «Женщины нового времени» состоится 25 июля 2026 года в главном офисе СБЕР. Это мероприятие станет площадкой для обмена опытом и знаниями среди женщин-лидеров, работающих в различных сферах: государственном управлении, бизнесе, общественных организациях и регионах.

На форуме соберутся участницы более 20 женских сообществ, представляющих 30 регионов России. Основная концепция мероприятия — «Образ будущего: Женский взгляд». В ее основе лежит идея экономики, основанной на заботе и доверии как новой модели развития, где ключевым ресурсом страны становится человеческий капитал. Участницы форума намерены сосредоточиться на системных решениях, охватывающих широкий спектр вопросов — от демографической политики и образования до цифровизации, креативной экономики и развития регионов.

Участие в мероприятии примут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители общественных организаций, топ-менеджеры крупных компаний, ведущие специалисты в сфере цифровизации, креативных индустрий и социального развития, а также популярные блогеры. Завершением мероприятия станет принятие Резолюции, которая будет включать не только законодательные инициативы, но и успешные практики из различных регионов и бизнеса, направленные на решение демографических, социальных и экономических проблем.

Ранее сообщалось, что V Глобальный медиафорум завершил свою работу в городе Шуше в Карабахе. Темой форума в этом году стала «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия».

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