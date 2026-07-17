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17 июля 2026 в 11:21

Экс-игрок ЦСКА дал прогноз на матч за третье место на ЧМ Франция — Англия

Масалитин: Франция обыграет Англию на ЧМ-2016 и займет третье место

Игроки сборной Франции на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Игроки сборной Франции на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
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Сборная Франции захочет реабилитироваться после поражения в полуфинале и выиграет матч за третье место на чемпионате мира — 2026 по футболу у Англии, считает экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что сложно будет предугадать составы на этот поединок.

Мы не знаем составов. На поле будут, наверное, те, кому есть, что доказывать. Франция выйдет с желанием отыграться после провального матча с Испанией. Да и третье место, все-таки, призовое, не четвертое, — сказал Масалитин.

Матч за третье место между Францией и Англией состоится в ночь с 18 на 19 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами и начнется в 00:00 по мск. Главным арбитром встречи назначен Хесус Валенсуэла из Венесуэлы. В полуфинальных матчах Франция проиграла Испании (0:2), а Англия — Аргентине (1:2).

Ранее экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель правильно повел себя после поражения от Аргентины в матче, не став снимать с себя ответственность. Он отметил, что в предыдущих играх специалист делал такие же замены и все им восхищались.

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