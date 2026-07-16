«В чем вина Тухеля?»: Мостовой о концовке матча Англия — Аргентина на ЧМ Мостовой: Тухель повел себя правильно после поражения Англии от Аргентины на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель правильно повел себя после поражения от Аргентины в матче чемпионата мира — 2026, не став снимать с себя ответственность, заявил экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что в предыдущих играх специалист делал такие же замены, и все им восхищались.

Мне понравился Тухель тем, что не стал отнекиваться и взял вину за поражение на себя. Многие этого не делают, как, например, [Юлиан] Нагельсман (немецкий футбольный тренер. — NEWS.ru) — совести нет. Какая короткая память у многих! В прошлых матчах они также выигрывали, Тухель делал такие же замены и все кричали, что он гений. Игра непредсказуема! Тем более, когда напротив тебя такой игрок, как [Лионель] Месси. Он делает подачу и два защитника ростом по два метра не могут снять верх. В чем вина Тухеля? — сказал Мостовой.

Матч между Англией и Аргентиной завершился со счетом 1:2. На гол Энтони Гордона на 55-й минуте аргентинцы ответили точными ударами Энцо Фернандеса на 85-й и Лаутаро Мартинеса на 90+2-й. Оба раза ассистентом выступил Месси. В рещающем матче мундиаля Аргентина сыграет с Испанией, встреча состоится 19 июля.

Ранее Мостовой восхитился Месси после матча между Англией и Аргентиной. Он отметил, что еще при счете 0:1 был уверен в том, что аргентинцы вернутся в игру.