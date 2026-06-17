МВД разместило новую карточку розыска сбежавшего из РФ журналиста Бабченко Сбежавшего из России иноагента Бабченко объявили в розыск

Сбежавший из России журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет об обвинении в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, уточнили в источнике.

Бабченко объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей, — сказано в сообщении.

В базе розыска МВД уже появилась карточка на фигуранта. При этом в открытой информации ведомства не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса ведется розыск.

Ранее прокурор запросил Мосгорсуд назначить историку и блогеру Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) восемь лет колонии заочно. Против нее возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России.

До этого Савеловский суд Москвы значительно ужесточил заочный приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В апреле мировой судья в столице заочно назначил артисту наказание в виде денежного взыскания в размере 7 млн рублей по части 2 статьи 330.1 УК РФ.