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17 июня 2026 в 06:01

МВД разместило новую карточку розыска сбежавшего из РФ журналиста Бабченко

Сбежавшего из России иноагента Бабченко объявили в розыск

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сбежавший из России журналист Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Речь идет об обвинении в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, уточнили в источнике.

Бабченко объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей, — сказано в сообщении.

В базе розыска МВД уже появилась карточка на фигуранта. При этом в открытой информации ведомства не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса ведется розыск.

Ранее прокурор запросил Мосгорсуд назначить историку и блогеру Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) восемь лет колонии заочно. Против нее возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России.

До этого Савеловский суд Москвы значительно ужесточил заочный приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В апреле мировой судья в столице заочно назначил артисту наказание в виде денежного взыскания в размере 7 млн рублей по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

Общество
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