В Роспотребнадзоре отреагировали на появление «наноклещей»

Информация о появлении в России «наноклещей» является некорректной, сообщил Роспотребнадзор в МАКСе. В ведомстве пояснили, что речь идет о молодых особях иксодовых клещей. Из-за необходимости питания для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной активностью и агрессивностью.

В связи с распространением в СМИ некорректного термина «наноклещи» Роспотребнадзор информирует: речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей, — отмечается в сообщении.

Их небольшой размер (около 1–2 мм) позволяет долго оставаться незаметными на теле человека. Роспотребнадзор отметил, что молодые клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.

Для профилактики специалисты рекомендовали носить закрытую одежду, использовать средства защиты от насекомых и проводить самоосмотр после прогулок. При обнаружении клеща его необходимо извлечь и передать в лабораторию для исследования.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились около 386 тыс. россиян. В ведомстве уточнили, что это на 21,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.