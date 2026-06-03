ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 11:30

Заливаю абрикосы сметаной — через 40 минут подаю нежнейший пирог, который тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру абрикосы, сметану и яйца — и готовлю пирог прямо в форме. Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная, слегка кисло-сладкая начинка из абрикосов в шелковистой сметанной заливке, а снизу — тонкий слой мягкого теста.

Для приготовления вам понадобится: 500 г абрикосов (свежих или консервированных), 200 г сметаны (20–25%), 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по желанию. Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. В миске взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте сметану, перемешайте.

Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, замесите жидкое тесто. Форму (диаметром 22–24 см) застелите пергаментом или смажьте маслом. Вылейте половину теста, разложите абрикосы срезом вниз, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Вкус — 10 из 10, готовлю каждый день к чаю!

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала этот абрикосовый пирог со сметанной заливкой. Даже те, кто равнодушен к выпечке, просили добавки. Кстати, вместо абрикосов можно взять персики или сливы — получится летний десерт. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Когда сад усыпан абрикосами, готовлю это чудо — карамельный пирог с нежным тестом
Общество
Когда сад усыпан абрикосами, готовлю это чудо — карамельный пирог с нежным тестом
Абрикос «не жмотится» на урожай: четыре подкормки по графику — и ветки ломятся от плодов
Общество
Абрикос «не жмотится» на урожай: четыре подкормки по графику — и ветки ломятся от плодов
5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета
Семья и жизнь
5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета
Манка, кефир да сода — через 15 минут оладьи в дырочку: кружевные, нежные и ни одного комочка
Общество
Манка, кефир да сода — через 15 минут оладьи в дырочку: кружевные, нежные и ни одного комочка
Забыла про бисквит и масляный крем: пеку «Рафаэлку» на кефире. Торт за полчаса без пропитки и хлопот!
Общество
Забыла про бисквит и масляный крем: пеку «Рафаэлку» на кефире. Торт за полчаса без пропитки и хлопот!
абрикосы
рецепты
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МО России призвали к согласованным шагам министерств обороны ОДКБ
Собчак появилась на ПМЭФ в красном галстуке и гольфах с подтяжками
Нейробиолог назвал неожиданную причину развития депрессии
Офтальмолог ответил, как получить суперхрусталик по ОМС
В ОДКБ подготовили новые решения по укреплению сил организации
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.