Заливаю абрикосы сметаной — через 40 минут подаю нежнейший пирог, который тает во рту

Заливаю абрикосы сметаной — через 40 минут подаю нежнейший пирог, который тает во рту

Беру абрикосы, сметану и яйца — и готовлю пирог прямо в форме. Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная, слегка кисло-сладкая начинка из абрикосов в шелковистой сметанной заливке, а снизу — тонкий слой мягкого теста.

Для приготовления вам понадобится: 500 г абрикосов (свежих или консервированных), 200 г сметаны (20–25%), 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, ванилин по желанию. Абрикосы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. В миске взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте сметану, перемешайте.

Всыпьте муку, разрыхлитель и соль, замесите жидкое тесто. Форму (диаметром 22–24 см) застелите пергаментом или смажьте маслом. Вылейте половину теста, разложите абрикосы срезом вниз, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. Вкус — 10 из 10, готовлю каждый день к чаю!

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала этот абрикосовый пирог со сметанной заливкой. Даже те, кто равнодушен к выпечке, просили добавки. Кстати, вместо абрикосов можно взять персики или сливы — получится летний десерт. Находка, а не рецепт!