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04 июня 2026 в 16:05

Финский блин на весь противень вместо кучи маленьких: сворачиваю рулетом с простым кремом — получается шикарный десерт

Фото: D-NEWS.ru
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Финский блин на весь противень — отличная альтернатива обычным блинчикам. Он получается тонким, пористым и удивительно нежным, а благодаря выпечке в духовке не требует долгого стояния у плиты.

Достаточно дополнить его легким кремом из греческого йогурта и творожного сыра, добавить немного ягод или джема, свернуть рулетом — и эффектный десерт к чаю готов.

Для приготовления вам понадобится: молоко — 400 мл, яйца — 2 шт., сахар — 30 г, соль — 2 г, мука — 120 г, разрыхлитель — 2 г, сливочное масло — 20 г. Для крема: греческий йогурт — 200 г, сахарная пудра — 60 г, творожный сыр — 100 г, ягоды или джем — 100 г.

Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте теплое молоко и перемешайте. Добавьте муку с разрыхлителем, затем растопленное сливочное масло. Замесите однородное тесто без комочков. Вылейте его на противень, застеленный пергаментом (обязательно силиконизированным), и равномерно распределите по поверхности.

Выпекайте при температуре 200 градусов около 15 минут до легкого золотистого оттенка. Для крема соедините греческий йогурт, сахарную пудру и творожный сыр, взбейте до нежной воздушной массы. Готовый блин слегка остудите, переверните, смажьте кремом, добавьте ягоды или тонкий слой джема и аккуратно сверните плотным рулетом. Перед подачей уберите десерт в холодильник на 20–30 минут.

Проверено редакцией
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