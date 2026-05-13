13 мая 2026 в 10:00

Натираю яблоки прямо в тесто — к чаю подаю блины-пятиминутки с яблочной кислинкой и хрустящими краями

Это гениально простой рецепт яблочных блинов для тех, кто любит вкусные и полезные завтраки, но не хочет возиться с отдельной начинкой. Никакой резки яблок — просто натер на терке прямо в тесто и испек.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, румяные блинчики с золотистыми вкраплениями яблока и хрустящими краями, пропитанные ароматом корицы и ванили. Яблоко делает блины невероятно сочными и сладкими даже без сахара, а корица добавляет уютный пряный акцент.

Они получаются мягкими и эластичными, не рвутся при переворачивании и прекрасно подходят как для завтрака с медом или сметаной, так и для перекуса в течение дня. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают со стола молниеносно.

Для приготовления вам понадобится: 2 яблока (сладких или кисло-сладких), 2 яйца, 1 стакан молока (250 мл), 1 стакан муки (около 130 г), 2 ст. ложки сахара (по желанию), 1 ч. ложка корицы, щепотка соли, 0,5 ч. ложки разрыхлителя (или соды на кончике ножа), растительное масло для жарки.

Яблоки вымойте, очистите от кожуры и сердцевины. Натрите на крупной терке прямо в миску. Добавьте яйца, молоко, сахар, соль и корицу. Перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто до консистенции жидкой сметаны. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Выпекайте блины как обычно: налейте тесто, распределите по сковороде, жарьте по 30–40 секунд с каждой стороны до румяности. Подавайте горячими со сметаной, медом, вареньем или просто посыпав сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
