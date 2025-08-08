Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 16:47

На границе с Абхазией возобновили движение автомобилей

Росгранстрой: движение через пункт пропуска «Адлер» возобновлено

Автомобильный пункт пропуска «Адлер» в Сочи Автомобильный пункт пропуска «Адлер» в Сочи Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Движение через автомобильный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией возобновлено, сообщила пресс-служба Росгранстроя. Примерно в 15:26 мск проезд перекрывали в связи с угрозой дронов.

В связи с отменой угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов движение через автомобильный пункт пропуска «Адлер» возобновлено, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО сбили более 30 беспилотников. По данным ведомства, дроны пытались атаковать объекты на российской территории в период 12:00–15:00 по московскому времени.

До этого пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу воздушной гавани введены временные ограничения. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Представители аэропорта призвали пассажиров с уважением относиться к окружающим. Там напомнили, что на территории доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

