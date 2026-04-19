«Вдовий горб»: что это, почему возникает и как вернуть красивую осанку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Вдовий горб», «климактерический горб», «буйволиный горб» или «холка» — этот дефект имеет множество названий. Он проявляется в виде выступа в районе седьмого шейного позвонка. Со временем он может стать причиной не только визуального дискомфорта, но и физических проблем: от головных болей до ограничения подвижности шеи. NEWS.ru пообщался с врачом-косметологом и пластическим хирургом Зухрой Балакеримовой, которая объяснила, почему возникает «вдовий горб» и как от него избавиться.

Причины возникновения

Появление «вдовьего горба» обусловлено сочетанием нескольких факторов. Во-первых, это гормональные изменения, особенно характерные для женщин в период менопаузы: снижение уровня эстрогенов приводит к перераспределению жировой ткани. С возрастом ухудшается тонус мышц и кожи, развивается остеопороз — снижение плотности костной ткани.

Еще одна возможная причина — нарушение осанки. Сутулость или привычка выдвигать голову вперед при работе за компьютером создают постоянное напряжение в шейно-воротниковой зоне.

Эндокринные расстройства, например болезнь Иценко — Кушинга или патологии щитовидной железы, также влияют на метаболизм и распределение жира в организме.

Кроме того, развитию «вдовьего горба» могут способствовать последствия травм шейного отдела, дегенеративные изменения (остеохондроз), генетическая предрасположенность, прием некоторых медикаментов (глюкокортикостероидов), малоподвижный образ жизни, избыточный вес и хронический стресс.

Основные физические проблемы

На начальных стадиях «вдовий горб» может быть лишь косметическим дефектом, но по мере прогрессирования способен вызывать серьезные нарушения здоровья. Например, боли в шее, плечах и верхней части спины. Характер боли может варьироваться от тупой и ноющей до острой и стреляющей, она может усиливаться при определенных движениях или в конце дня.

«Вдовий горб» ограничивает диапазон движений, поэтому становится трудно поворачивать голову, наклонять ее, смотреть вверх. Кроме того, нарушение осанки и напряжение мышц могут провоцировать головные боли, которые начинаются в основании черепа и распространяются вверх. В запущенных случаях могут возникать головокружения.

В редких случаях происходит сдавливание нервов в шее, что приводит к онемению, покалыванию или слабости в руках (шейная радикулопатия). Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства. Также жировое отложение может сдавливать кровеносные сосуды, что приводит к нарушению кровоснабжения тканей головного мозга. Это может проявляться шумом в ушах, бессонницей. В тяжелых случаях развивается хроническая недостаточность мозгового кровообращения, которая может привести к дисциркуляторной энцефалопатии (поражению головного мозга) и сосудистой деменции (утрате работоспособности).

Увеличение давления на мышцы и связки может привести к прогрессирующему искривлению позвоночника. Также стоит отметить, что в запущенных случаях «вдовий горб» может стать причиной образования межпозвоночной грыжи, которая сдавливает нервные корешки и даже спинной мозг.

Как избавиться от дефекта

На ранних стадиях эффективно применение консервативных методов. Лечебная физкультура укрепляет мышцы спины и шеи, корректирует осанку и растягивает укороченные мышцы. Мануальная терапия и массаж снимают мышечный спазм и улучшают лимфоотток. Физиотерапевтические процедуры (ультразвук, магнитотерапия, электрофорез, ударно-волновая терапия) дополняют лечение. Тейпирование (физиотерапевтическая методика, при которой на тело пациента наклеивают специальные эластичные ленты — тейпы) поддерживает мышцы и корректирует положение позвонков. Диетотерапия под контролем специалиста помогает снизить вес и нормализовать липидный обмен. При климактерических изменениях эндокринолог может назначить гормонозаместительную терапию. Также прием препаратов кальция и витаминов укрепляет костную ткань.

При умеренной выраженности дефекта применяются эстетические методы коррекции. Вакуумно-роликовый массаж улучшает микроциркуляцию и лимфодренаж. Инфракрасный и радиоволновой термолифтинг стимулируют синтез коллагена и подтягивают кожу. Криолиполиз охлаждает жировую ткань, способствуя ее естественному расщеплению. Мезотерапия с липолитиками расщепляет жир с помощью специальных инъекций.

Если консервативные и эстетические методы не дают результата, можно рассмотреть липосакцию. Операция выполняется исключительно под местной анестезией, без применения общего наркоза. Этот способ проведения процедуры позволяет значительно сократить продолжительность хирургического вмешательства и существенно снизить общую нагрузку на организм пациента. Отказ от общего наркоза минимизирует риски, связанные с введением анестезирующих препаратов, снижает вероятность послеоперационных осложнений и создает возможность для непосредственного взаимодействия между хирургом и пациентом во время операции. Как итог, пациент покидает клинику без признаков общей интоксикации, характерной для процедур с применением общего наркоза, и с минимальной вероятностью осложнений, связанных с анестезиологическим сопровождением.

